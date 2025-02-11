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دوري أبطال آسيا للنخبة: بوهانغ يواجه كاواساكي

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دوري أبطال آسيا للنخبة: بوهانغ يواجه كاواساكي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم وغداً مباريات الجولة السابعة وما قبل الأخيرة من منافسات مجموعة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم.

يلعب اليوم، الثلاثاء، الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة سنترل كوست مارينرز من أستراليا مع جوهور دارول تاكزيم من ماليزيا، وعند الساعة 13:00 يلتقي فيسيل كوبي الياباني مع شنغهاي الصيني، وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية مع كاواساكي فرونتال الياباني، فيما يلعب الساعة 15:00 شاندونغ تايشان الصيني و غوانغجو إف سي من كوريا الجنوبية.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأربعاء، خيث يلعب يوكوهاما إف مارينوس من اليابان مع شنغهاي شنهوا الصيني الساعة 13:00، وبوريرام يونايتد من تايلاند مع أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، الساعة 15:00.

ترتيب مجموعة الشرق
1- يوكوهاما إف مارينوس: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
2- غوانغجو إف سي: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
3- فيسيل كوبي: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
4- كاواساكي فرونتال: 12 نقطة
5- بوهانغ ستيلرز: 9 نقاط
6- جوهور دارول تاكزيم: 8 نقاط
7- شنغهاي: 8 نقاط
8- بوريرام يونايتد: 8 نقاط
9- شنغهاي شنهوا: 7 نقاط
10- شاندونغ تايشان: 7 نقاط
11- أولسان هيونداي:3 نقاط
12- سنترل كوست مارينرز: نقطة واحدة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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