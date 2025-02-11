الأمم المتحدة تعلق عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بسبب احتجاز الموظفين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الأمم المتحدة تعليق عملياتها وجميع برامجها الأممية مؤقتاً في محافظة صعدة اليمنية، وذلك بسب غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة لاستمرار عملها.

وبحسب “وام”، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بياناً، ردا على قيام الحوثيين مؤخرا باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين، منهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل هناك.

وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء استثنائي ومؤقت، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء الأممي وتقديم المساعدة وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها.

وأوضح غوتيريش أن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهود الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذا التعليق المؤقت يمنح الوقت لسلطات الأمر الواقع والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقا لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية.