اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري البرتغالي (21): أروكا يستقبل ريو آفي

0 نشر
0 تبليغ

الدوري البرتغالي (21): أروكا يستقبل ريو آفي

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (21): أروكا يستقبل ريو آفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أغلق فريقا أروكا وريو آفي منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، أمس الإثنين، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة..

أروكا × ريو آفي 1-1
بورتو × سبورتينغ لشبونة 1-1
إي في اس فوتبول × سانتا كلارا 1-2
بنفيكا × موريرينسي 3-2
فاماليكاو × فيتوريا غيماريش 0-0
فارينزي × ناسيونال ماديرا 0-2
إستوريل برايا × بوافيستا 2-1
سبورتينغ براغا × جل فيسنتي 2-0
كاسابيا × إستريلا أمادورا 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 51 نقطة
2- بنفيكا: 47 نقطة
3- بورتو: 43 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 43 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا