نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (21): أروكا يستقبل ريو آفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أغلق فريقا أروكا وريو آفي منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، أمس الإثنين، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة..
أروكا × ريو آفي 1-1
بورتو × سبورتينغ لشبونة 1-1
إي في اس فوتبول × سانتا كلارا 1-2
بنفيكا × موريرينسي 3-2
فاماليكاو × فيتوريا غيماريش 0-0
فارينزي × ناسيونال ماديرا 0-2
إستوريل برايا × بوافيستا 2-1
سبورتينغ براغا × جل فيسنتي 2-0
كاسابيا × إستريلا أمادورا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 51 نقطة
2- بنفيكا: 47 نقطة
3- بورتو: 43 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 43 نقطة