نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 صباحاً - تابع ماتيو ريتيغي سطوته على صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين،وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه…
1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 20 هدفاً
2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً
3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف
5- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف
6- لورينزو لوكا (أودونيزي): 9 أهداف
7- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف
8- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف
9- سيباستيانو إسبوزيتو (إمبولي): 8 أهداف
10- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 8 أهداف
11- أرتيم دوفبيك (روما): 8 أهداف