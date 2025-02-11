الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 صباحاً - تابع ماتيو ريتيغي سطوته على صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين،وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه…

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 20 هدفاً

2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً

3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً

4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف

5- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف

6- لورينزو لوكا (أودونيزي): 9 أهداف

7- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف

8- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف

9- سيباستيانو إسبوزيتو (إمبولي): 8 أهداف

10- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 8 أهداف

11- أرتيم دوفبيك (روما): 8 أهداف