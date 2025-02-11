الدوري الإيطالي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

إنتر ميلان × فيورنتينا 2-1

فينيزيا × روما 0-1

لاتسيو × مونزا 5-1

كالياري × بارما 2-1

ليتشي × بولونيا 0-0

نابولي × أودونيزي 1-1

كومو × جوفنتوس 1-2

هيلاس فيرونا × أتلانتا 0-5

إمبولي × ميلان 0-2

تورينو × جنوى 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 55 نقطة

2- إنتر ميلان: 54 نقطة

3- أتلانتا: 50 نقطة

4- لاتسيو: 45 نقطة

5- جوفنتوس: 43 نقطة