نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
إنتر ميلان × فيورنتينا 2-1
فينيزيا × روما 0-1
لاتسيو × مونزا 5-1
كالياري × بارما 2-1
ليتشي × بولونيا 0-0
نابولي × أودونيزي 1-1
كومو × جوفنتوس 1-2
هيلاس فيرونا × أتلانتا 0-5
إمبولي × ميلان 0-2
تورينو × جنوى 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 55 نقطة
2- إنتر ميلان: 54 نقطة
3- أتلانتا: 50 نقطة
4- لاتسيو: 45 نقطة
5- جوفنتوس: 43 نقطة