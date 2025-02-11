الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 03:55 صباحاً - تابع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني مع نهاية منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا.

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 19 هدفاً

2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 16 هدفاً

3- رافينيا: برشلونة: 13 هدفاً

4- إنتي بوديمير (أوساسونا): 12 هدفاً

5- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 11 هدفاً

6- أيوزي بيري (فياريال): 10 أهداف

7- إنريكي غارسيا كيكي (ديبورتيفو ألافيس): 9 أهداف

8- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 9 أهداف