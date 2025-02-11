نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتم فريقا ريال مايوركا وأوساسونا، أمس الإثنين، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
ريال مايوركا × أوساسونا 1-1
ديبورتيفو ألافيس × خيتافي 0-1
فالنسيا × ليجانيس 2-0
ريال سوسيداد × إسبانيول 2-1
إشبيلية × برشلونة 1-4
ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 1-1
رايو فاليكانو × بلد الوليد 1-0
سيلتافيغو × ريال بيتيس 3-2
أتلتيك بلباو × جيرونا 3-0
لاس بالماس × فياريال 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 50 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 49 نقطة
3- برشلونة: 48 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 44 نقطة
5- فياريال: 40 نقطة