الدوري الإسباني (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتم فريقا ريال مايوركا وأوساسونا، أمس الإثنين، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

ريال مايوركا × أوساسونا 1-1

ديبورتيفو ألافيس × خيتافي 0-1

فالنسيا × ليجانيس 2-0

ريال سوسيداد × إسبانيول 2-1

إشبيلية × برشلونة 1-4

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد 1-1

رايو فاليكانو × بلد الوليد 1-0

سيلتافيغو × ريال بيتيس 3-2

أتلتيك بلباو × جيرونا 3-0

لاس بالماس × فياريال 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- ريال مدريد: 50 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 49 نقطة

3- برشلونة: 48 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 44 نقطة

5- فياريال: 40 نقطة