الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:49 صباحاً - يبتعد كريستوف بياتيك، لاعب إسطنبول باشاك شهير في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي، مع نهاية منافسات الجولة الثالثة والعشرين بفارق 5 أهداف عن المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق فنربخشة، وسيمون بانزا لاعب طرابزون سبور…

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً

2- يوسف النصيري (فنربخشة): 13 هدفاً

3- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 13 هدفاً

4- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً

5- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 12 هدفاً

6- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً

7- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف

8- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 10 أهداف

9- شيرو إيموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف