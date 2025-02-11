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الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

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الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:49 صباحاً - يبتعد كريستوف بياتيك، لاعب إسطنبول باشاك شهير في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي، مع نهاية منافسات الجولة الثالثة والعشرين بفارق 5 أهداف عن المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق فنربخشة، وسيمون بانزا لاعب طرابزون سبور…

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً
2- يوسف النصيري (فنربخشة): 13 هدفاً
3- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 13 هدفاً
4- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً
5- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 12 هدفاً
6- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً
7- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف
8- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 10 أهداف
9- شيرو إيموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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