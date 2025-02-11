الدوري التركي (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، ونستعرض لكم فيما يأتي نتائج مباريات هذه الجولة وترتيب فرق المقدمة بعد نهايتها…

طرابزون سبور × أيوبسبور 1-0

بودريم سبور × جوزتبه 0-0

سامسون سبور × هاتاي سبور 0-2

قيصري سبور × قونيا سبور 3-2

سيفاس سبور × بشكتاش 0-2

قاسم باشا × تشايكور ريزا سبور 3-2

ألانيا سبور × فنربخشة 0-2

غلطة سراي × أضنة ديمر سبور- لم تستكمل

أنطاليا سبور × إسطنبول باشاك شهير 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23):

1- غلطة سراي: 60 نقطة

2- فنربخشة: 54 نقطة

3- سامسون سبور: 43 نقطة

4- أيوبسيور: 39 نقطة

5- جوزتبه: 35 نقطة

6- بشكتاش: 35 نقطة