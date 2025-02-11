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الدوري التركي (23)… نتائج وترتيب

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الدوري التركي (23)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، ونستعرض لكم فيما يأتي نتائج مباريات هذه الجولة وترتيب فرق المقدمة بعد نهايتها…

طرابزون سبور × أيوبسبور 1-0
بودريم سبور × جوزتبه 0-0
سامسون سبور × هاتاي سبور 0-2
قيصري سبور × قونيا سبور 3-2
سيفاس سبور × بشكتاش 0-2
قاسم باشا × تشايكور ريزا سبور 3-2
ألانيا سبور × فنربخشة 0-2
غلطة سراي × أضنة ديمر سبور- لم تستكمل
أنطاليا سبور × إسطنبول باشاك شهير 0-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (23):
1- غلطة سراي: 60 نقطة
2- فنربخشة: 54 نقطة
3- سامسون سبور: 43 نقطة
4- أيوبسيور: 39 نقطة
5- جوزتبه: 35 نقطة
6- بشكتاش: 35 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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