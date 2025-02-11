طريقة سهلة لتحضير محشي البصل في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:55 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

محشي البصل هو أحد الأطباق التقليدية الشهيرة في المطبخ العربي والتي تتميز بنكهتها اللذيذة وفوائدها الصحية العديدة.

إنه طبق سهل التحضير يمكن تقديمه كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي مع أنواع مختلفة من الأطباق الرئيسية.

لتحضير محشي البصل، نحتاج إلى المكونات التالية:

– بصل كبير (حوالي 6-8 حبات)

– 1 كوب أرز أبيض منقوع ومصفى

– 1/2 كوب لحم مفروم (اختياري)

– 1 ملعقة صغيرة بهارات عربية مشكلة

– 1/2 ملعقة صغيرة ملح

– 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

– 2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

– 1 كوب مرق دجاج أو خضروات

بداية، نقوم بتقشير البصل وتقطيعه إلى نصفين طوليًا. ثم نفرغ داخله بحذر باستخدام سكين حاد لنترك قاعدة البصل سليمة. نحتفظ بالجزء الداخلي المفرغ ونفرمه ناعمًا.

في وعاء، نخلط الأرز المنقوع مع اللحم المفروم (إذا كنا نستخدمه)، البهارات، الملح والفلفل. نملأ تجاويف البصل بهذا الخليط بحرص.

نسخن الزيت في مقلاة واسعة ونضع البصل المحشو داخلها. نصب المرق حول البصل ونغطي المقلاة. ندع الطبق ينضج على نار هادئة لمدة 45-60 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تمامًا داخل البصل.

أثناء الطهي، يمتص البصل النكهات ويصبح طريًا ولذيذًا. لمسة النهائية، نرش القليل من البقدونس الطازج المفروم على الأطباق قبل التقديم.

محشي البصل هو طبق لذيذ ومغذٍ يجمع بين طعم البصل الحلو والأرز المتبل بالبهارات. كما أن البصل مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الوصفة بإضافة مكونات أخرى مثل الجبن أو الخضروات أو حتى المكسرات لإضافة المزيد من النكهات والملمس.