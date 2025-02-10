ابتسامة ناصعة البياض: تجنب هذه المشروبات للحفاظ على أسنانك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:55 مساءً - يحلم الكثيرون بابتسامة بيضاء ناصعة، لكن بعض المشروبات التي نتناولها يوميًا قد تُعيق هذا الحلم وتُسبب تصبغات غير مرغوب فيها. إليك أبرز المشروبات التي يجب تجنبها أو تناولها بحذر للحفاظ على لون أسنانك، وفقًا لموقع “My Ideal Dental”.

1. المشروبات الرياضية الملونة:

قد تبدو غير ضارة، لكنها تحتوي على صبغات غذائية قوية، مثل الأحمر الداكن أو الأزرق اللامع، والتي قد تلتصق بالأسنان، خاصةً عند وجود جذور مكشوفة.

2. القهوة:

تُعتبر القهوة من أكثر المشروبات التي تُؤثر على لون الأسنان، حيث تحتوي على مركبات تُساهم في تصبغ المينا وتحويلها إلى اللون البني. كما أن طبيعتها الحمضية تُساعد على ترسيب هذه البقع بشكل أسرع، خاصة عند استهلاكها بشكل متكرر على مدار اليوم.

3. المشروبات الغازية:

تجمع بين الحموضة والصبغات الغذائية، مثل لون الكراميل، مما يُسهل عملية التصبغ. حتى المشروبات الغازية عديمة اللون قد تجعل الأسنان أكثر عرضة للبقع بسبب تأثير الأحماض على طبقة المينا.

4. الشاي الأسود:

يحتوي على نسبة عالية من العفص، مما يجعله أكثر تسببًا في البقع مقارنةً بالقهوة. سواء كان ساخنًا أو مثلجًا، فقد يترك أثرًا واضحًا على الأسنان، خاصة عند استهلاكه بشكل مستمر.

نصائح للحفاظ على بياض الأسنان:

شرب المشروبات باستخدام ماصة (شفاطة): يُقلل من接触 المشروبات المباشر بالأسنان.

غسل الأسنان بعد تناول المشروبات: يُساعد على إزالة أي بقايا أو تصبغات عالقة.

المضمضة بالماء: تُساعد على تخفيف تأثير الأحماض والصبغات.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام: يُساعد على الكشف المبكر عن أي مشاكل وعلاجها.

هذا والابتسامة البيضاء هي هدف يمكن تحقيقه، ولكن يتطلب بعض الانتباه والعناية. من خلال تقليل تناول هذه المشروبات واتباع ممارسات النظافة الصحية الجيدة، يُمكنك الحفاظ على بياض أسنانك والاستمتاع بابتسامة مشرقة.