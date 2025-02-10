جفاف البشرة في الشتاء: أسباب وعلاجات طبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:55 مساءً - تعاني الكثيرات من جفاف البشرة، خاصة خلال فصل الشتاء، وذلك لعدة أسباب منها:

الطقس البارد والجاف: يقلل من رطوبة الجو، مما يؤدي إلى جفاف البشرة.

الاستحمام بالماء الساخن: يتسبب في فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة البشرة.

تناول بعض الأدوية: بعض الأدوية تسبب جفاف البشرة كأثر جانبي.

نقص الفيتامينات والمعادن: يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن إلى جفاف البشرة.

لعلاج جفاف البشرة، يجب أولاً تحديد السبب الرئيسي للمشكلة، ثم اتباع بعض النصائح واتباع وصفات طبيعية لترطيب البشرة.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة

زيت جوز الهند:

يرطب البشرة ويحافظ على رطوبتها لاحتوائه على الأحماض الدهنية.

يحسن مرونة ونعومة البشرة.

طريقة الاستخدام: ضعي كمية صغيرة من زيت جوز الهند على البشرة الجافة مع التدليك.

جل الصبار:

يرطب البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في إصلاح خلايا الجلد التالفة.

يعزز إنتاج الكولاجين، الذي يساعد على نمو الخلايا الجديدة واستبدال خلايا الجلد الميتة.

طريقة الاستخدام: ضعي جل الصبار على الوجه مع التدليك.

العسل:

يرطب البشرة ويحتوي على عناصر غذائية ومضادات أكسدة تساعد على تعزيز تجديد خلايا الجلد وتقليل الاحمرار.

طريقة الاستخدام: دلكي البشرة بالعسل الخام بحركة دائرية.

الخيار:

يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تعزز صحة الجلد.

يحتوي على نسبة عالية من الماء، ولكن الماء وحده لا يكفي لترطيب البشرة.

طريقة الاستخدام: اخلطي الخيار مع زيت جوز الهند والصبار والعسل لترطيب البشرة وتهدئتها.

نصائح إضافية لترطيب البشرة

شرب الماء بكميات كافية: يساعد على ترطيب البشرة من الداخل.

استخدام مرطب للبشرة: اختاري مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن: استخدمي الماء الدافئ بدلًا من الماء الساخن.

تجفيف البشرة بلطف: بعد الاستحمام، جففي بشرتك بلطف بدلًا من فركها.

ارتداء ملابس مناسبة: في الشتاء، ارتدي ملابس تحمي بشرتك من البرد والجفاف.

تناول الأطعمة الصحية: تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لم تتحسن حالة بشرتك بعد اتباع هذه النصائح، أو إذا كانت تعاني من احمرار شديد أو حكة أو تشققات، فمن الأفضل استشارة الطبيب.