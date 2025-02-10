أظافر عيد الحب 2025: تصاميم ورسومات أظافر جذابة لإطلالة رومانسية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:55 مساءً - لم يعد الاهتمام بإطلالة عيد الحب يقتصر على اختيار الأزياء والإكسسوارات فقط، بل يشمل أيضًا أدق التفاصيل مثل رسومات الأظافر. ومع اقتراب عيد الحب 2025، نقدم لكِ أحدث وأجمل رسومات الأظافر التي تضفي لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتكِ، وفقًا لموقع “pblmagazine”.

أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لعيد الحب 2025

قلوب مع لمسات معدنية: يمكنكِ تزيين أظافركِ برسومات قلوب وإضافة لمسات معدنية ذهبية أو فضية، أو استخدام ملصقات قلوب مطلية بالكروم لإطلالة عصرية ورومانسية.

اللون العنابي: يعتبر اللون العنابي من أفضل ألوان الأظافر لعيد الحب 2025، حيث يضفي عمقًا وأناقة على إطلالتكِ. يمكنكِ اختيار طلاء أظافر عنابي كلاسيكي أو مخملي غير لامع لإطلالة عصرية.

أظافر فرنسية لامعة: الأظافر الفرنسية هي خيار رائع لإطلالة عيد الحب. يمكنكِ إضافة لمعان ناعم أو لون أحمر أو زخارف من أحجار الراين على أطراف الأظافر للحصول على إطلالة رومانسية جذابة.

قلوب صغيرة: لإطلالة أنيقة وبسيطة، يمكنكِ رسم قلوب صغيرة رقيقة على أظافركِ. هذه القلوب الصغيرة تعتبر من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لعيد الحب 2025.

أظافر الكرز: أظافر الكرز هي خيار رومانسي كلاسيكي. يمكنكِ رسم الكرز يدويًا أو استخدام ملصقات صغيرة. تضفي هذه الرسومات لمسة مرحة وجذابة على إطلالتكِ في عيد الحب.