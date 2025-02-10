دوري زين الكويتي (14)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

القادسية × كاظمة 3-2

النصر × التضامن 0-2

الكويت × اليرموك: 6-0

خيطان × العربي 0-0

الفحيحيل × السالمية 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 39 نقطة

2- العربي: 37 نقطة

3- القادسية: 26 نقطة

4- السالمية: 24 نقطة

5- الفحيحيل: 21 نقطة