نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (14)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الإثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
القادسية × كاظمة 3-2
النصر × التضامن 0-2
الكويت × اليرموك: 6-0
خيطان × العربي 0-0
الفحيحيل × السالمية 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 39 نقطة
2- العربي: 37 نقطة
3- القادسية: 26 نقطة
4- السالمية: 24 نقطة
5- الفحيحيل: 21 نقطة