نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة التاسعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
نوروز × أربيل 2-0
القوة الجوية × كربلاء 1-0
الكرخ × ديالى 3-1
نفط ميسان × الطلبة 1-0
الميناء × الكرمة 0-2
الزوراء × الشرطة 0-0
نفط البصرة × الحدود 3-1
دهوك × النفط 1-0
الكهرباء × النجف 0-0
زاخو × القاسم 6-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- زاخو: 38 نقطة
2- الزوراء: 36 نقطة
3- الطلبة: 36 نقطة
4- الشرطة: 35 نقطة
5- دهوك: 34 نقطة
6- القوة الجوية: 34 نقطة