دوري نجوم العراق (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة التاسعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

نوروز × أربيل 2-0

القوة الجوية × كربلاء 1-0

الكرخ × ديالى 3-1

نفط ميسان × الطلبة 1-0

الميناء × الكرمة 0-2

الزوراء × الشرطة 0-0

نفط البصرة × الحدود 3-1

دهوك × النفط 1-0

الكهرباء × النجف 0-0

زاخو × القاسم 6-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- زاخو: 38 نقطة

2- الزوراء: 36 نقطة

3- الطلبة: 36 نقطة

4- الشرطة: 35 نقطة

5- دهوك: 34 نقطة

6- القوة الجوية: 34 نقطة