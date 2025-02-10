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دوري نجوم العراق (19)… نتائج وترتيب

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دوري نجوم العراق (19)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:54 مساءً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة التاسعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

نوروز × أربيل 2-0
القوة الجوية × كربلاء 1-0
الكرخ × ديالى 3-1
نفط ميسان × الطلبة 1-0
الميناء × الكرمة 0-2
الزوراء × الشرطة 0-0
نفط البصرة × الحدود 3-1
دهوك × النفط 1-0
الكهرباء × النجف 0-0
زاخو × القاسم 6-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- زاخو: 38 نقطة
2- الزوراء: 36 نقطة
3- الطلبة: 36 نقطة
4- الشرطة: 35 نقطة
5- دهوك: 34 نقطة
6- القوة الجوية: 34 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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