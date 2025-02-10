القادسية السعودي يجدد عقد مدربه حتى 2027

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:55 مساءً - أعلن نادي القادسية السعودي، مساء اليوم، تجديد عقد مدربه الإسباني ميشيل جونزاليس، ليستمر مع الفريق حتى عام 2027.

وتولى ميشيل جونزاليس تدريب القادسية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونجح في قيادة الفريق للصعود من دوري يلو إلى دوري روشن في الموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي، يقدم القادسية أداء جيداً تحت قيادته حيث يحتل القادسية حالياً المركز الرابع في دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة، كما بلغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقاد المدرب الإسباني نادي القادسية في 48 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في 32 مباراة مقابل 9 هزائم، و7 تعادلات.