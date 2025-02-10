إنريكي: مواجهة ستاد بريست صعبة .. ومواجهات دوري الأبطال تحسمها التفاصيل البسيطة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:55 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة ستاد بريست، غداً الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال إنريكي: “مواجهة بريست تبقى صعبة، لقد فزنا عليهم 5-2 في الدوري قبل أيام قليلة، ولكن النتيجة كانت التعادل 2-2 حتى الدقيقة 82”.

وأشار: “في الموسم الماضي تقدمنا عليهم بهدفين وتعادلوا معنا 2-2، إنهم فريق خطير وبإمكانه تسجيل هدفين في دقيقتين، ومنظم دفاعياً وهجومياً”.

وتابع: “نعلم أننا المرشحون للتأهل، لكن لا مجال للثقة الزائدة، كرة القدم عامرة بالمفاجآت، وأحياناً عديدة لا تكافئ الفريق الأفضل، سنحاول أن نبذل أقصى جهد ممكن، ونتعامل مع المباراة على أنها مواجهة واحدة، ونسعى لتحقيق الفوز دون الالتفات لمباراة الإياب في الأسبوع المقبل”.

وواصل: “بريست قادر على تحقيق نتيجة جيدة، لأنهم كانوا من أفضل فرق الدوري الفرنسي في الموسم الماضي وتأهلوا لدوري الأبطال، وقدموا أداء جيداً في المسابقة القارية هذا الموسم وتأهلوا مثلنا إلى الملحق”.

وأتم: “كما أننا نعلم جيداً أن مباريات دوري الأبطال تحسمها تفاصيل بسيطة، وندرك جيداً أهمية وخصوصية هذا اللقب للنادي الباريسي، لذا لا مجال لارتكاب الكثير من الأخطاء، وإلا سنعاقب وندفع ثمناً غالياً”.