أنشيلوتي: من الصعب التنبؤ بالمباراة أمام مانشستر سيتي .. ومواجهة جوارديولا مثل الكابوس!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:55 مساءً - تحدث الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة مانشستر سيتي، غداً الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإليكم تفاصيل المؤتمر الصحفي:

– غداً ستصبح أسطورة ريال مدريد الأكبر في أوروبا، متجاوزاً ميجيل مونوز بـ72 مباراة.. على الرغم من هذا: هل أنت مستعد لسماع الناس يقولون إنك المخطئ في حالة إقصائكم؟

نعم نعم! أنا بالتأكيد كذلك. وفوق كل ذلك، بسبب التاريخ الذي أملكه. عندما ألعب مباراة إقصائية.. هناك خطر أن الأمور لن تسير على ما يرام. ويزداد هذا الأمر إذا واجهت أحد أفضل الفرق وأفضل المدربين. ولكننا مستعدون.

– وعن اعتبار المباراة كأنها كلاسيكو أوروبا؟

يبدو الأمر وكأنه كلاسيكو في هذه المنافسة، لأننا لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات. ستكون مسلية ومتساوية مثل السابق. من الصعب جداً التنبؤ بما سيحدث.

أعتقد أن مانشستر سيتي هو أحد أفضل الأندية في أوروبا ولديه أفضل مدرب في هذه البطولة في الوقت الحالي وهذه هي المباراة الأصعب التي كان من الممكن أن نخوضها.

إذا لم تكن 100% فلن تفوز. لكننا نشعر بالتنافسية، على الرغم من حالة الطوارئ التي نعيشها.

– ️كيف تحلل موسم فينيسيوس جونيور؟

لقد كان موسماً جيداً جداً، مع الأخذ في الاعتبار أنه عانى من إصابتين وأنهم لم يسمحوا لها بالاستمرارية.. لقد سجل 17 هدفاً وقدم العديد من التمريرات الحاسمة وكان حاسماً للغاية في العديد من المباريات، على الرغم من أن الإصابات لم تسمح له بالاستمرارية.

– ما هي الميزة التي تتمنى أن تحصل عليها من جوارديولا؟ وما هي ميزة أنشيلوتي التي ستكون جيدة لجوارديولا؟

كل ما أستطيع قوله هو أنني أعتقد أنه مدرب ساهم كثيراً في كرة القدم: الاستحواذ واللعب الهجومي والضغط والخروج من الخلف. إنه مبتكر في كرة القدم وأحترمه كثيراً. إنه أحد الأفضل إن لم يكن الأفضل. في كل مرة نواجه بعضنا البعض، يكون الأمر بمثابة كابوس أثناء تحضير المباريات، لأنه لديه دائماً أفكار تجعلك تفكر.

– خلف الأبواب المغلقة.. هل أنشيلوتي قاسٍ للغاية؟

لست قاسياً، لا، لا. شديد…لا أعلم. كانت هذه الفكرة في ذهني أثناء استراحة المباراة النهائية وشرحتها (في الفيديو الوثائقي).