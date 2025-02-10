مرض السكري من النوع الثاني: الأسباب والعلاج بطرق طبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 08:49 مساءً - مرض السكري من النوع الثاني هو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، وينتج عن مجموعة متنوعة من العوامل التي ترفع فرص الإصابة به، خاصةً مع وجود استعداد وراثي.

أسباب مرض السكري من النوع الثاني

النظام الغذائي غير الصحي: الإفراط في تناول السكريات والدهون والأطعمة المصنعة.

قلة النشاط البدني: الخمول وعدم ممارسة الرياضة بانتظام.

الإجهاد العاطفي: التعرض للإجهاد النفسي الشديد.

السموم: تراكم السموم في الجسم.

قلة النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

علاج مرض السكري من النوع الثاني بطرق طبيعية

هناك بعض الطرق الطبيعية التي قد تساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني وخفض مستويات السكر في الدم. هام: يجب استشارة الطبيب قبل البدء في أي علاج طبيعي.

الألياف:

فوائدها: تقلل من تركيزات السكر في الدم تدريجيًا، وتحسن الهضم والتمثيل الغذائي، مما يعزز الصحة العامة ويقلل الالتهابات والكوليسترول.

مصادرها: الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

القرفة:

فوائدها: تعزز من علاج السكر وتخفض نسبته في الدم تدريجيًا، وكذلك الكوليسترول.

طرق استخدامها: يمكن إضافتها إلى الطعام أو تناولها كمشروب.

الحلبة:

فوائدها: تحسن مستويات السكر في الدم، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول والهيموجلوبين السكري.

طرق استخدامها: يمكن تناولها كمشروب.

الزنك:

فوائده: يلعب دورًا هامًا في خفض نسب السكر في الدم وتقليل مضاعفاته.

مصادرها: الحبوب والمكسرات ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن.

تنبيه: يجب استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الزنك.