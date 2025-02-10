للنساء.. أطعمة تساعد في السيطرة على متلازمة تكيس المبايض

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 08:49 مساءً - متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي اضطراب هرموني شائع يصيب ملايين النساء، ويتميز بأعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، ونمو الشعر الزائد، وحب الشباب، وصعوبة الحمل. في هذا المقال، سنتناول العلاقة بين الالتهاب ومتلازمة تكيس المبايض، ودور الأطعمة المضادة للالتهابات في إدارة هذه الحالة.

العلاقة بين الالتهاب ومتلازمة تكيس المبايض

الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يلعب دورًا هامًا في تطور متلازمة تكيس المبايض. الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى، ولكن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى تعطيل وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم الهرمونات. في متلازمة تكيس المبايض، يمكن للالتهاب أن يسبب ما يلي:

إضعاف حساسية الأنسولين: يرتبط الالتهاب ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الأنسولين، وهي السمة المميزة لمتلازمة تكيس المبايض.

تعطيل التوازن الهرموني: يمكن أن يتداخل الالتهاب المزمن مع التوازن الدقيق للهرمونات، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأندروجين.

المساهمة في زيادة الوزن: يمكن أن يساهم الالتهاب في زيادة الوزن، مما يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين وتفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض.

دور الأطعمة المضادة للالتهابات في إدارة متلازمة تكيس المبايض

يمكن أن يساعد دمج الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب داخل الجسم، مما قد يؤدي إلى تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض. إليك بعض النصائح:

التركيز على الأطعمة الكاملة: إعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة غير المصنعة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

تناول الخضروات والفاكهة الملونة: تناولي الكثير من الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهاب.

دمج الدهون الصحية: قومي بتضمين الدهون الصحية في نظامك الغذائي، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور.

البروتين الخالي من الدهون: اختاري مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا والعدس.

إضافة بعض التوابل: إضافة التوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة.

أمثلة على الأطعمة المضادة للالتهابات

الأسماك الدهنية: مثل سمك السلمون والتونة والماكريل والسردين، فهي مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتميز بخصائصها القوية المضادة للالتهابات.

التوت: التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الالتهاب.

الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والكرنب واللفت، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الخضراوات الصليبية: مثل البروكلي والقرنبيط، فهي تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات أكسدة أخرى مثل فيتامين C وفيتامين K.

الثوم والبصل: يحتويان على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات.