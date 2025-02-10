هل يعود سعود عبد الحميد إلى نادي الاتحاد السعودي؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي اتحاد جدة يريد التعاقد مع سعود عبد الحميد، مدافع روما، خلال الصيف المقبل.

وكان اللاعب الدولي السعودي انضم لصفوف روما الإيطالي، قادماً من فريق الهلال السعودي، صيف 2024.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية، نقلاً عن مصدر داخل نادي الاتحاد أن أبواب النادي ستكون مفتوحة أمام سعود عبد الحميد في حال فكر بالعودة إلى الدوري السعودي.

وأشار المصدر، إلى أن عدم مشاركة سعود عبد الحميد بشكل منتظم مع روما ستؤثر على مسيرة اللاعب مع المنتخب السعودي، مما قد يدفعه للتفكير بالعودة إلى دوري روشن للمحترفين.

واختتم حديثه: “إذا استمر عدم مشاركة سعود عبد الحميد مع فريق روما الإيطالي بشكل فعال، فأتمنى عودته لنادي الاتحاد، الذي بدأ مسيرته الكروية من خلاله، والمشاركة في دوري روشن السعودي، الذي أصبح من الدوريات القوية، واللاعب يُعتبر أحد العناصر التي يحتاجها المنتخب السعودي”.