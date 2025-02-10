كارلو أنشيلوتي يوجه تحذيراً لرباعي هجوم ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وجه تحذيراً لخط هجوم فريقه، أثناء مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وأقيمت المباراة، السبت الماضي، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ولكن ريال مدريد قدم أداء متواضعاً في الشوط الأول.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، كان هناك خطأ في التمركز من قبل المهاجمين، في الشوط الأول، حيث بحث فينيسيوس عن الكرة في العمق بدلاً من البقاء على الطرف كما طلب منه أنشيلوتي.

وما بين شوطي اللقاء، طلب أنشيلوتي من الرباعي (بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو ومبابي) الالتزام بالخطة المتفق عليها مسبقاً، أو سيجري تغييرات فوراً.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعبين الأربعة التزموا بتعليمات أنشيلوتي في الشوط الثاني، الذي شهد تحسناً في الأداء، ومحاولات مكثفة على مرمى يان أوبلاك.

وكان أنشيلوتي ألمح في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الديربي، بأنه سيعتمد نفس الأسلوب الذي اتبعه أمام أتلتيكو في مواجهة مانشستر سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً، غداً الثلاثاء، على مانشستر سيتي في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.