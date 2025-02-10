البقوليات: فوائدها الصحية وأنواعها والمحظورين من تناولها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:55 مساءً - البقوليات هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ولها فوائد صحية عديدة، مثل الفاصوليا والعدس والفول السوداني والبازلاء وفول الصويا. تعتبر البقوليات مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المعقدة، بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي معظمها على الكوليسترول وتحتوي على القليل من الدهون.

أشهر أنواع البقوليات:

الفاصوليا بأنواعها (الحمراء، السوداء، البيضاء)

اللوبيا

الحمص

الفول

العدس

البازلاء

الفوائد الصحية للبقوليات:

تقليل خطر الوفيات: توفر البقوليات المعادن الأساسية والألياف ومضادات الأكسدة التي تؤثر إيجابًا على الصحة العامة.

الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني: تتميز البقوليات بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

الحفاظ على صحة القلب: تساعد البقوليات في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم إنقاص الوزن: البقوليات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: الألياف الغذائية الموجودة في البقوليات تعزز صحة الأمعاء وتحمي من سرطان القولون والمستقيم.

مصدر للبروتين النباتي: تحتوي البقوليات على نسبة عالية من البروتين، مما يجعلها بديلًا ممتازًا للبروتينات الحيوانية.

المحتوى الغذائي في البقوليات:

نصف كوب من البقوليات يوفر:

السعرات الحرارية: 115

الدهون: 1 جرام

الكربوهيدرات: 20 جرام

الألياف: 7-9 جرام

البروتين: 8 جرام

كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الآثار الجانبية لتناول البقوليات:

تحتوي بعض البقوليات على مركبات قد تقلل من امتصاص العناصر الغذائية، ولكن يمكن تقليل هذه الآثار عن طريق النقع أو الغلي قبل الطهي. قد يعاني بعض الأشخاص من انتفاخ البطن والغازات بعد تناول البقوليات، ولكن هذه الأعراض عادة ما تكون مؤقتة.

من هم الأشخاص الممنوعون من تناول البقوليات؟

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بهشاشة العظام أو نقص المعادن.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بعض البقوليات (مثل الفول السوداني أو فول الصويا).