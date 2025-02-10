الحمل الخفي: كل ما تحتاجين معرفته عن هذه الظاهرة النادرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:55 مساءً - الحمل الخفي هو حالة نادرة لا تعرف فيها المرأة أو تكتشف أنها حامل. تُعرف هذه الظاهرة أيضًا باسم الحمل المنكر، وتحدث في حالة واحدة بين ما يقرب من 500 امرأة، يدركن ذلك في الغالب بعد حوالي 20 أسبوعًا من الحمل.

أعراض الحمل الخفي:

قد لا تعاني النساء المصابات بالحمل الخفي من أي علامات مبكرة مثل غياب الدورة الشهرية أو تغيرات في الثدي أو الغثيان أو الدوخة. قد تكون الأعراض الموجودة خفيفة أو غير موجودة أو تُعزى إلى سبب آخر.

أسباب الحمل الخفي:

لا يوجد الكثير من الأبحاث حول حالات الحمل الخفي، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تسهم في حدوثها، بما في ذلك:

الافتراضات: قد لا تصدقين أنك حامل أو يمكنك أن تصبحي حاملاً.

أعراض غير متوقعة: قد تتشابه بعض أعراض الحمل مع حالات أخرى.

ظروف الحياة: مثل العمر أو التاريخ العائلي.

حالات صحية: مثل المشاكل العقلية والتنموية والطبية.

بعض الافتراضات التي يمكن أن تزيد من خطر الحمل الخفي:

نزيف متقطع: يمكن بسهولة الخلط بينه وبين الدورة الشهرية الخفيفة.

نتائج اختبار الحمل غير دقيقة: قد تكون نتيجة اختبار الحمل سلبية حتى لو كنتِ حاملًا.

انقطاع الطمث المبكر: قد تتشابه بعض أعراض الحمل مع أعراض انقطاع الطمث المبكر.

مشاكل الخصوبة: قد تعتقدين أنه من الصعب عليك الحمل إذا كنتِ تعانين من مشاكل في الخصوبة في الماضي.

استخدام وسائل منع الحمل: قد يحدث الحمل حتى أثناء استخدام وسائل منع الحمل.

كيفية حساب عملية الولادة في الحمل الغامض:

في الحمل الخفي، تكون الولادة مشابهة لأي حمل آخر، وتشمل تقلصات شديدة بينما يتمدد عنق الرحم ليكون قادرًا على ولادة الطفل.

مخاطر الحمل الخفي:

قد يكون الحمل الخفي خطيرًا على الجنين والمرأة، وذلك بسبب:

غياب الرعاية والاختبارات السابقة للولادة: قد تحدث مضاعفات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري الحملي، وتسمم الحمل دون أن يتم ملاحظة ذلك.

نقص الوزن أو الولادة المبكرة: قد يعاني الطفل من نقص الوزن أو الولادة المبكرة إذا لم يحصل على الرعاية والتغذية المناسبة.

تشوهات: إذا تناولت المرأة مواد مثل التبغ أو بعض الأدوية، فإن الضرر الذي يلحق بالجنين قد يؤدي إلى تشوهات.