نشكركم على متابعتكم خبر تغذية الأطفال في المدارس: أطعمة لتعزيز صحة الدماغ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:55 مساءً - مع عودة المدارس، تبرز أهمية التغذية السليمة للأطفال، خاصةً في مرحلة الطفولة المبكرة التي تشهد تطورًا سريعًا للدماغ. إليكم بعض الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ وتدعم الوظائف الإدراكية للأطفال:

1. الأسماك الدهنية: وقود الدماغ

تُعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصةً حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA). هذه الأحماض الدهنية ضرورية لصحة الدماغ، حيث تُساهم في تقوية الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية بشكل عام.

2. البيض: بروتين و كولين للذاكرة

يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين والكولين، وهو عنصر غذائي أساسي لتطور الدماغ والذاكرة. يدعم صفار البيض تكوين النواقل العصبية التي تُساعد في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية، مما يُساهم في تحسين الحركة والإحساس ومعدل ضربات القلب والنوم والتركيز.

3. التوت: مضادات الأكسدة لحماية الدماغ

تزخر أنواع التوت المختلفة، مثل الفراولة والتوت الأحمر، بمضادات الأكسدة التي تُحمي خلايا المخ من التلف. كما أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يُعزز وظائف المخ بشكل عام.

4. المكسرات والبذور: دهون صحية و فيتامين E

تُعتبر المكسرات والبذور، مثل الجوز واللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان، مصدرًا جيدًا لفيتامين E والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تُعزز الأداء الإدراكي.

5. الحبوب الكاملة: طاقة مستدامة للدماغ

تُوفر الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا والأرز البني، إمدادًا ثابتًا من الجلوكوز، وهو المصدر الرئيسي للطاقة للدماغ. كما أنها غنية بالألياف والحديد وفيتامينات B التي تدعم وظائف الدماغ بشكل عام.

6. الخضروات الورقية: حمض الفوليك و الحديد لصحة الدماغ

تحتوي الخضروات الورقية، مثل السبانخ والكرنب والبروكلي، على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد ومضادات الأكسدة. تُساهم هذه العناصر الغذائية في تحسين الذاكرة وحماية الدماغ من التلف.

7. منتجات الألبان: كالسيوم وفيتامين د لوظائف الأعصاب

تُعتبر منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي والجبن، مصادر ممتازة للكالسيوم وفيتامين د والبروتين، وهي عناصر ضرورية لوظيفة الأعصاب وتطور الدماغ.

8. الأفوكادو: دهون صحية لتدفق الدم إلى الدماغ

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تدعم تدفق الدم الصحي إلى الدماغ، مما يضمن حصوله على الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجها.

9. الفاصوليا والعدس: بروتين وكربوهيدرات معقدة للطاقة

تُعتبر الفاصوليا والعدس مصدرًا غنيًا بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والحديد والزنك، مما يُوفر إمدادًا ثابتًا من الطاقة للدماغ.

10. الشوكولاتة الداكنة: مضادات الأكسدة لتعزيز الذاكرة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات صغيرة من الكافيين ومضادات الأكسدة القوية التي تُسمى الفلافونويد، والتي تُساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

دمج الأطعمة المفيدة للدماغ في وجبات الأطفال

قد يكون دمج هذه الأطعمة في وجبات الأطفال أمرًا صعبًا بعض الشيء، لذا إليكم بعض النصائح:

التخطيط لوجبات متوازنة: تأكد من أن وجبات طفلك تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية من جميع المجموعات الغذائية.

تحويل الأطعمة إلى أشكال ممتعة: استخدم قواطع الطعام لتقطيع الخضروات والفواكه إلى أشكال ممتعة، أو قم بإعداد وجبات ملونة لجذب انتباه الطفل.

استبدال الوجبات الخفيفة المصنعة: استبدل الوجبات الخفيفة المصنعة غير الصحية بخيارات صحية، مثل المكسرات أو الفاكهة أو الخضروات مع الحمص.