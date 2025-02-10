احذر من الإفراط في تناول البقدونس لهذه الأسباب!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد البقدونس من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعله إضافة صحية للنظام الغذائي. ومع ذلك، فإن استهلاكه بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، منها:

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مركبات قد تعزز تكوّن حصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بها.

الإفراط في تناول البقدونس قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات فيتامين “أ” في الجسم، مما يزيد من خطر التسمم، خاصة عند تراكمه في الكبد.

يحتوي البقدونس على نسبة مرتفعة من فيتامين “سي”، مما قد يسبب أعراضًا مزعجة عند الإفراط في تناوله، مثل:

الإسهال

الغثيان والقيء

حرقة المعدة والتقلصات

الصداع

يمكن أن تؤدي الكميات الزائدة من فيتامين “أ” إلى مشاكل خطيرة في وظائف الكبد والكلى، مما يزيد من خطر تليّف الأعضاء.

يحتوي البقدونس على كميات كبيرة من فيتامين “ك”، الذي قد يتداخل مع أدوية تمييع الدم، مما يقلل من فعاليتها ويزيد من خطر التجلطات.

تناول الحامل لكميات كبيرة من البقدونس قد يزيد من خطر الإجهاض أو حدوث تشوهات خلقية للجنين، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل.

يعتبر البقدونس غذاء صحي عند استهلاكه باعتدال، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة. لذلك، يُنصح بتناوله بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن.