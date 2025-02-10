3 عادات خفية تسرق سعادتك.. هكذا تتجنبها وتستعيد فرحتك اليومية!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هل شعرت يومًا أن السعادة بعيدة المنال رغم محاولاتك المستمرة؟ قد لا يعود السبب إلى ما ينقص حياتك، بل إلى العادات اليومية التي قد تضر بحالتك النفسية دون أن تدري. هناك عادات خفية قد تبدو غير ضارة، ولكنها تستهلك طاقتك وتثبط معنوياتك وتؤثر في شعورك بالإنجاز.

من أبرز هذه العادات، المقارنات السلبية مع الآخرين. فعند تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، قد تشعر بالغيرة أو النقص عندما ترى نجاحات الآخرين. هذه المقارنات تؤدي إلى زيادة القلق والإحساس بعدم الكفاية. لتجنب ذلك، يوصي الدكتور جيفري بيرنشتاين بتقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أخذ فترات استراحة، والتركيز على إنجازاتك الشخصية.

عادات أخرى تؤثر في سعادتك هي الفشل في ممارسة الامتنان. إذا لم تلاحظ الأشياء الجيدة في حياتك، فإنك تحرم نفسك من لحظات السعادة الصغيرة. ينصح بيرنشتاين بتخصيص وقت يومي لكتابة ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها.

وأخيرًا، المماطلة تؤخر تحقيق أحلامك وتستنزف شعورك بالإنجاز. تحديد هدف يومي صغير وتنفيذه يمكن أن يعيد لك الشعور بالتحفيز.