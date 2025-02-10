هذا النوع من المكسرات فوائده تفوق التوقعات في خسارة الوزن وتحسين صحة الأمعاء!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة فيكوسا الفيدرالية في البرازيل عن تأثير الجوز البرازيلي (البندق) في دعم خسارة الوزن وحرق الدهون، وتحسين صحة الأمعاء لدى النساء. وفقًا للدراسة، يساعد تناول الجوز البرازيلي بانتظام في تقليل الالتهابات وتحسين نفاذية الأمعاء، وهو أمر مهم خاصة للنساء اللواتي يعانين من السمنة أو زيادة الوزن.

تمت الدراسة على 46 متطوعة مصنفة وفقًا لمؤشر كتلة الجسم (BMI) كنساء يعانين من زيادة الوزن أو السمنة. تم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين، حيث تناولت إحدى المجموعات وجبتين خفيفتين من البندق يوميًا، بينما تجنبته المجموعة الأخرى. بعد 8 أسابيع، لاحظ الباحثون انخفاضًا في مستويات الالتهاب وتحسنًا في صحة الأمعاء لدى المجموعة التي تناولت البندق مقارنة بالأخرى.

ويعزى ذلك إلى السيلينيوم، وهو عنصر غذائي موجود بكثرة في المكسرات، والذي يُعرف بخصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على تقليل التآكل الخلوي. كما يلعب السيلينيوم دورًا في تقليل الالتهابات وتحسين الاستجابة المناعية.

توفر هذه الدراسة رؤى جديدة حول دور الجوز البرازيلي في دعم الصحة العامة للنساء ذوات الوزن الزائد، ويُحتمل أن يكون خيارًا غذائيًا مساعدًا في الأنظمة الغذائية المقيدة بالسعرات.