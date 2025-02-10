برشلونة يستهدف التعاقد مع فان دايك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد فان دايك مع الريدز، الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية، فإن برشلونة وجه اهتمامه نحو التعاقد مع المدافع الهولندي، في صفقة انتقال مجانية، هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن المدير الرياضي، ديكو، يراقب عن كثب موقف فان دايك، وينتظر اللحظة المناسبة للتحرك من أجل التعاقد معه.

خلال الموسم الحالي، شارك فان دايك مع ليفربول في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.