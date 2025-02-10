واتساب يطلق ميزة جديدة ترتبط بفيسبوك وإنستغرام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت واتساب عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة حالاتهم تلقائيًا على منصات ميتا الأخرى، مثل فيسبوك وإنستغرام، وذلك ضمن تكامل اختياري مع مركز حسابات ميتا، الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم عبر التطبيقات المختلفة.

وفقًا لما أعلنته الشركة، ستسمح الميزة الجديدة بتمكين تسجيل الدخول الموحد عبر جميع تطبيقات ميتا، مما يجعل عملية استخدام هذه المنصات أسرع وأسهل. كما سيتيح هذا التكامل إمكانية مشاركة تحديثات الحالة تلقائيًا، دون الحاجة إلى نشرها يدويًا في كل تطبيق على حدة.

تؤكد واتساب أن التكامل الجديد سيكون اختياريًا بالكامل، حيث يمكن للمستخدمين اختيار ربط حسابهم في واتساب بمركز الحسابات أو الاستمرار في استخدامه بشكل مستقل. وعند تفعيل التكامل، ستتم إعادة نشر الحالات بسهولة على قصص فيسبوك وإنستغرام مباشرةً.

تخطط ميتا لإطلاق هذه الميزة بشكل تدريجي عالميًا، بحيث يظهر خيار التكامل داخل إعدادات واتساب أو عند محاولة مشاركة الحالات بين التطبيقات.

بالإضافة إلى مشاركة الحالات، سيوفر التكامل الجديد ميزات إضافية، مثل إدارة الصور الرمزية (الأفاتار)، والملصقات، وإبداعات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم بها جميعًا من مكان واحد عبر تطبيقات ميتا.

أكدت واتساب أن الخصوصية ستظل أولوية قصوى، حيث ستبقى الرسائل والمكالمات مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف، بما يضمن أن حتى ميتا نفسها لن تتمكن من الوصول إلى محتواها، مما يعزز حماية بيانات المستخدمين مع توفير تجربة سلسة في الوقت نفسه.