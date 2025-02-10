جمارك دبي تحبط تهريب 1.2 طن من المؤثرات العقلية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نجحت جمارك دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في إحباط محاولة تهريب 1.2 طن من المواد ذات التأثير العقلي عبر أحد المنافذ الجوية للإمارة. وجاء هذا الإنجاز نتيجة تحليل دقيق للبيانات، والتدقيق في تفاصيل الشحنة، والاعتماد على أحدث التقنيات الأمنية، مما يعكس يقظة الأجهزة الجمركية وقدرتها على التصدي لمحاولات التهريب بمهارة واحترافية.

بفضل استخدامها أحدث تقنيات الفحص والتفتيش، تمكنت فرق جمارك دبي من كشف المواد المحظورة داخل الشحنة، حيث أكدت التحاليل احتواءها على مؤثرات عقلية. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التعامل مع الحادثة وفق القوانين المعمول بها.

تعكس هذه العملية قدرة مفتشي جمارك دبي على الربط بين التفاصيل الدقيقة، والتعامل مع الحالات المشبوهة بكفاءة عالية، مما يعزز أمن المنافذ الحدودية، ويحبط محاولات تهريب المواد المحظورة، ويمنع وصولها إلى المجتمع.

أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في ترسيخ مكانتها العالمية في مكافحة تهريب المواد المخدرة. وأشار إلى أن استخدام التقنيات الذكية المتطورة، إلى جانب التأهيل العالي لفرق التفتيش الجمركي، أسهم بشكل كبير في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، مشدداً على أهمية دور جمارك دبي كـ خط دفاع أول لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن هذه العملية تأتي ضمن دعم الجهود الدولية لمكافحة شبكات التهريب، مشيراً إلى أن جمارك دبي أصبحت نموذجاً عالمياً في التصدي للجرائم العابرة للحدود. وأضاف:

“حماية الأمن الوطني مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأفراد والمؤسسات، حيث يعد التصدي لأي محاولات لخرق القوانين أو تهديد السلامة المجتمعية جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية لضمان بيئة آمنة ومستدامة.”

تؤكد جمارك دبي التزامها المستمر بتطوير مهارات فرق التفتيش عبر برامج تدريبية متخصصة، وتزويدهم بأحدث التقنيات الأمنية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مواجهة تحديات التهريب.

تماشياً مع رؤية دبي 2025، تواصل جمارك دبي تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية لضمان ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار. كما تشدد على التزامها المطلق بـ عدم التهاون مع أي جريمة تهدد أمن المجتمع واستقراره، مما يسهم في تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن أمانًا وازدهارًا عالميًا.