هذا ماتفعله المشروبات الغازية في صحة الأطفال والحوامل!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذّرت إيرينا ألكساندروفا، أخصائية الغدد الصماء الروسية، من التأثيرات السلبية للمشروبات الغازية المحلاة على صحة الأطفال، مشيرةً إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى السمنة وداء السكري.

وأوضحت أن هذه المشروبات تتسبب في صدمة سكرية حادة، مما يحفز إفراز هرمون الدوبامين (هرمون السعادة)، ويجعل الأطفال أكثر إدمانًا عليها مع مرور الوقت.

أكدت الأخصائية أن اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، والنوم الكافي، يعدّ من أهم العوامل لحماية الأطفال من مخاطر السمنة.

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أجراها خبراء من جامعة شنغهاي للطب الصيني التقليدي أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية المحلاة أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإصابة بـ:

سكري الحمل

تسمم الحمل

الولادة المبكرة

تشوهات خلقية لدى الجنين

لذا، يوصي الأطباء بتقليل استهلاك المشروبات المحلاة للحفاظ على صحة الأطفال والنساء الحوامل، وتجنب مضاعفاتها الصحية الخطيرة.