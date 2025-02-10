سر جديد وصادم لتعزيز الراحة النفسية وخفض التوتر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت البروفيسورة كاثي ويليس من جامعة أكسفورد عن تأثير مذهل للمس الخشب على الصحة النفسية، مشيرةً إلى أنه يمنح شعورًا يشبه مداعبة الكلاب، حيث يساعد على تقليل التوتر وخفض ضغط الدم، مقارنة بلمس مواد أخرى مثل الرخام أو الفولاذ، حتى وإن كانت بدرجة الحرارة نفسها.

وأوضحت ويليس أن السبب وراء هذا التأثير يكمن في الرائحة الطبيعية التي يطلقها الخشب، والتي تبقى لسنوات حتى بعد قطعه. كما أكدت أن الألواح الخشبية غير المعالجة توفر أكبر قدر من الفوائد النفسية.

وخلال حديثها في بودكاست Instant Genius، أشارت إلى أن البيئات المليئة بالخشب، مثل المكاتب والمدارس والمنازل، تؤثر إيجابيًا على الأداء العقلي. حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين خضعوا لاختبار في غرفة من الصنوبر حققوا نتائج أفضل مقارنة بمن أُجري لهم الاختبار في غرفة خرسانية، مرجحين أن السبب يعود إلى الرائحة المنبعثة من الخشب.

كما أكدت دراسات أخرى أن المشي في الغابات والحدائق يساهم في:

✔ تقليل التوتر والقلق

✔ خفض ضغط الدم

✔ تنظيم مستويات السكر في الدم

✔ تعزيز جهاز المناعة

لذا، يُنصح بدمج الخشب الطبيعي في بيئة العمل والمنزل، بالإضافة إلى قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة، لتعزيز الصحة النفسية والجسدية.