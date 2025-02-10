“يويفا” يكشف عن الكرة المعتمدة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:59 مساءً - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الكرة الرسمية الجديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد، فإن تصميم الكرة الجديدة مستوحى من مدينة ميونخ ومعالمها مثل جبال الألب وأسد البالاتين وزهرة إديلويس وفالدلرهاوس والحديقة الإنجليزية، ونبتة الجنجل، بالإضافة لألوان المباني.

وتتضمن الكرة ابتكارات تكنولوجية عديدة، مما يساهم في تقديم أداء سريع ودقيق مع الحفاظ على الشكل والهواء لأطول فترة ممكنة.

وسيبدأ استخدام الكرة من مباريات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وصولاً إلى النهائي.