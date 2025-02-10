جزيئات الذهب تفتح آفاقاً جديدة لعلاج السرطان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء روس عن إمكانية استخدام جزيئات الذهب النانوية إلى جانب مواد أخرى في تطوير علاجات فعالة لبعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الجلد.

وأوضحت ماريا إستومينا، الباحثة في مركز “ألمازوف” الروسي للبحوث الطبية، أن التجارب أثبتت قدرة جزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية على إيصال الأدوية مباشرة إلى الورم، مما يزيد من فعاليتها ويقلل الآثار الجانبية للعلاج.

وقام العلماء بتصنيع جسيمات نانوية من الذهب، وحمض البوليلاكتيك، وكربونات الكالسيوم، وثاني أكسيد السيليكون، ثم درسوا كيفية اختراقها وتراكمها في عدة أنواع من الأورام، مثل سرطان القولون، الجلد، والثدي.

أظهرت جزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك أفضل قدرة على الوصول إلى الأورام السرطانية، مما يجعلها واعدة في تطوير العلاجات المستقبلية.

لوحظ أن هذه الجزيئات يمكنها اختراق أورام القولون والجلد بسهولة، في حين كان وصولها إلى أورام الثدي أكثر صعوبة بسبب التركيبة المعقدة للغدة الثديية.

ويواصل الباحثون دراساتهم لاكتشاف مواد أكثر فاعلية لعلاج سرطان الثدي، مما قد يفتح آفاقًا جديدة في علاج السرطان باستخدام تقنية النانو.