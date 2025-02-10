سافينيو يكشف نقطة قوة ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:51 مساءً - أكد سافينيو، جناح مانشستر سيتي، أن التركيز مطلوب أمام ريال مدريد، حتى الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه المواجهة تأتي في وقت مبكر من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف السيتي نظيره ريال مدريد، غداً الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سافينيو عبر موقع ناديه الرسمي: “لقد أخبرت عائلتي أنني سأحقق حلمي، كنت أشاهد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على شاشة التلفزيون، عندما كنت ألعب مع أتلتيكو مينيرو، والآن سأعيش هذه اللحظة هنا”.

وأضاف: “القرعة كانت صعبة بكل تأكيد علينا، لكنها بين ريال مدريد أو بايرن ميونخ، فريقان عظيمان للغاية”.

وتابع: “لقد تحدثت مع برناردو سيلفا وحتى مع بعض لاعبي ريال مدريد أثناء التجمعات لمنتخب البرازيل، اعتقد أن قوة ريال مدريد تأتي من ثقته في العودة حتى لو كانوا متأخرين في النتيجة 2-0 أو 3-0”.

واستمر: “حتى لو كانت النتيجة هكذا، فالمباراة لم تنته بعد، يستطيعون تحقيق الريمونتادا والعودة في آخر 5 دقائق كما حدث في دوري أبطال أوروبا الماضية”.

وأكمل: “لذلك، يجب أن نظل في حالة تركيز كبيرة ونسجل الأهداف من كل الفرص السانحة لنا، لأن هذا سيكون مهماً جداً وإلا سيحسم الخصم المباراة وهذا ما تعلمته في جيرونا”.

وأتم: “لم يكن علينا الوصول إلى تلك المرحلة، كان علينا التأهل إلى دور الـ 16 مباشرة، كان علينا أن نلعب بشكل أكثر إقناعاً، لذلك علينا أن نكون حذرين خاصة وأن مواجهة ريال مدريد تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة لنا”.