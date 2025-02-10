الأمن المصري يحقق نجاحًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال والإتجار بالسلاح

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 12:55 مساءً - في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من توجيه ضربة قوية لتجار الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، حيث ألقت القبض على متهمين في محافظة قنا بتهمة غسل 137 مليون جنيه.

تعود هذه الأموال إلى أنشطتهما الإجرامية في مجال الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، أحدهما لديه سجل جنائي سابق.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، أظهرت التحقيقات أن الموقوفين قاما بغسل الأموال الناتجة عن أنشطتهما الإجرامية من خلال شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال المغسولة بحوالي 137 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.