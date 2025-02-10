هل ينجح محمد رمضان في منافسة رامز جلال؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 12:55 مساءً - برز اسم الفنان محمد رمضان في الترند خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلانه عن خطته لتقديم برنامج تلفزيوني خلال موسم رمضان 2025، بعنوان “مدفع رمضان”.

وظهر الفنان المصري في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث قال: “في مدفع رمضان قبل أذان المغرب ليكون بمثابة إشارة للناس للإفطار، وفي مدفع رمضان بعد أذان المغرب على قناة dmc ليكون سببًا في فرحة الناس. وعندما تسألوني لماذا، سأجيب ببساطة لأن الجمهور يبحث عن الجديد”.

وتوقع عدد من محبي رمضان أن يشهد الموسم منافسة قوية بينه وبين نجم المقالب الرمضانية رامز جلال، خاصة أن البرنامجين سيعرضان في نفس التوقيت.

“تهديد لرامز جلال”

وفي تعليقها على هذا الموضوع، أكدت الناقدة الفنية عبير عبد الوهاب في تصريحات خاصة لإرم نيوز أن المنافسة ستكون شديدة بين الثنائي إذا قرر محمد رمضان تقديم برنامج مقالب أيضًا، حيث سيكون لدى الجمهور فضول كبير لمتابعة تفاصيل البرنامج، مما قد يهدد رامز جلال بسحب جزء من جمهوره لمتابعة برنامج رمضان الجديد.

أما إذا كان برنامج رمضان بعيدًا عن فكرة المقالب ويعتمد على استضافة النجوم، فإن الأمور قد تختلف.