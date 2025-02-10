تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 12:55 مساءً - سجل معدل الزواج في الصين انخفاضًا بنسبة 20% العام الماضي، على الرغم من الجهود المتعددة التي تبذلها السلطات لتحفيز الشباب على الزواج وإنجاب الأطفال، في محاولة لتعزيز عدد السكان الذي يشهد تراجعًا.

وفقًا لبيانات وزارة الشؤون المدنية، تقدم أكثر من 6.1 مليون شاب وفتاة للزواج في العام الماضي، مقارنة بـ 7.68 مليون في العام الذي قبله.

يُعزى تراجع الاهتمام بالزواج وتكوين الأسر إلى الارتفاع الكبير في تكاليف رعاية الأطفال والتعليم في الصين. بالإضافة إلى ذلك، أدى تباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة إلى صعوبة حصول خريجي الجامعات على وظائف، مما جعل أولئك الذين يعملون يشعرون بعدم الأمان بشأن مستقبلهم.

ومع ذلك، تظل مسألة تعزيز الزواج وإنجاب الأطفال من أولويات السلطات الصينية.

يبلغ عدد سكان الصين حوالي 1.4 مليار نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكنها تواجه تحديات متزايدة بسبب تسارع نسبة الشيخوخة. كما انخفض معدل المواليد لعقود نتيجة سياسة الطفل الواحد التي تم تطبيقها من 1980 حتى 2015.