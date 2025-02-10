ترامب يوجه إهانة لتايلور سويفت في منشور “مفاجئ”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 12:55 مساءً - توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منصته “تروث سوشال” ليعبر عن انتقاده للمغنية تايلور سويفت بعد ظهورها في مباراة السوبر بول، حيث سخر منها بسبب الهتافات السلبية التي تعرضت لها عند ظهورها على الشاشة الكبيرة.

وقام ترامب بمقارنة الهتافات السلبية التي تلقتها سويفت مع التصفيق الحار الذي ناله هو، وشارك مقاطع فيديو تظهر ردود الفعل المختلفة.

سلط المنشور الضوء على الفارق في استقبال الشخصيات بينه وبين سويفت في ملعب سوبر دوم في نيو أورليانز.

وكان حبيب سويفت، ترافيس كيلسي، قد شهد هزيمة فريقه، كانساس سيتي تشيفز، أمام فريق فيلادلفيا إيجلز بنتيجة 40-14، مما زاد من توتر الأجواء.

توقع ترامب في البداية فوز تشيفز وأشاد بأداء رباع الفريق باتريك ماهوميس، لكنه غادر المباراة مبكراً بعد الشوط الأول، مما قد يدل على تراجعه عن توقعاته.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترامب وسويفت كانت متوترة منذ فترة طويلة، حيث دعمت تايلور في السابق جو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الماضية، مما دفع ترامب إلى نشر رسائل هجومية ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سبتمبر، أعرب ترامب عن كراهيته لسويفت، خاصة بعد دعمها لهاريس.