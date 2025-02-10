مانشستر سيتي وريال مدريد… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:00 صباحاً - من سوء حظ محبي كرة القدم في العالم أن واحداً من فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي سيوّدع دوري أبطال أوروبا من مرحلة ملحق التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة.

ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد غداً، الثلاثاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 شباط الجاري في سانتياجو برنابيو.

وتلاقت تقارير عند التشكيل المتوقع لهذه المباراة…

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، عبدالقادر خوسانوف، ريكو ليويس

خط الوسط: كيفين دي بروينه، إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جريليش، فودين، عمر مرموش، هالاند.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيران جارسيا، تشواميني، أسينسيو، ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، جود بيلينغهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو غوس.