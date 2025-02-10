إنتر ميلان وفيورنتينا… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:00 صباحاً - يختتم فريقا إنتر ميلان وفيورنتينا منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، مساء اليوم، الإثنين.

يتواجد فريق إنتر ميلان قبل هذه المباراة في المركز الثاني بـ 51 نقطة، خلف نابولي المتصدر بـ 55 نقطة، فيما يتواجد فيورنتينا في المركز السادس بـ 42 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

تشكيل فيورنتينا المتوقع

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: روبن جوسينس، لوكا رانييري، بيترو كوموتسو، دودو

خط الوسط: ياسين عدلي، دانيلو كاتالدي، لوكاس بلتران، أندريا كولباني، إدواردو بوف

خط الهجوم: مويس كين.