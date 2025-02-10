مدرب إشبيلية: افتقدنا اللمسات الأخيرة أمام برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 11:00 صباحاً - علّق خافيير جارسيا بيميينتا، مدرب فريق إشبيلية، على خسارة فريقه 1-4 على ملعبه أمامبرشلونة، أمس الأحد، في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، وقال في تصريحات بعد المباراة:كنا نعلم أنهم سيستحوذون على الكرة، لكننا لم نسمح لهم بالتسجيل إلا قليلاً في الشوط الأول… حصلنا على فرص لتسجيل الهدف الثاني، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من الاستفادة منها.

وأضاف: لقد قدمنا أداء جيداً في الشوط الأول، ولم ندع لهم الكثير من الفرص، وشكلنا خطورة على مرمى الخصم.. فقط افتقرنا إلى اللمسات الأخيرة.