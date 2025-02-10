الدوري البرتغالي (21): أروكا يستقبل ريو آفي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يطوي فريقا أروكا وريو آفي صفحة الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

بورتو × سبورتينغ لشبونة 1-1

إي في اس فوتبول × سانتا كلارا 1-2

بنفيكا × موريرينسي 3-2

فاماليكاو × فيتوريا غيماريش 0-0

فارينزي × ناسيونال ماديرا 0-2

إستوريل برايا × بوافيستا 2-1

سبورتينغ براغا × جل فيسنتي 2-0

كاسابيا × إستريلا أمادورا 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 51 نقطة

2- بنفيكا: 47 نقطة

3- بورتو: 43 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 43 نقطة