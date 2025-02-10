نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (21): أروكا يستقبل ريو آفي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يطوي فريقا أروكا وريو آفي صفحة الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
بورتو × سبورتينغ لشبونة 1-1
إي في اس فوتبول × سانتا كلارا 1-2
بنفيكا × موريرينسي 3-2
فاماليكاو × فيتوريا غيماريش 0-0
فارينزي × ناسيونال ماديرا 0-2
إستوريل برايا × بوافيستا 2-1
سبورتينغ براغا × جل فيسنتي 2-0
كاسابيا × إستريلا أمادورا 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 51 نقطة
2- بنفيكا: 47 نقطة
3- بورتو: 43 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 43 نقطة