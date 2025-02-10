لماذا يفقد الأطفال الشهية.. إليكم الحلّ!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:59 صباحاً - أسباب فقدان الشهية لدى الأطفال

مشكلة فقدان الشهية عند الأطفال هي من المشكلات الشائعة التي تواجهها العديد من الأمهات والآباء في مراحل نمو أطفالهم. من المهم أن نفهم الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك وكيفية التعامل معه بطريقة فعالة.

تغيرات النمو

خلال مراحل نمو الطفل، يمر بأوقات تتغير فيها احتياجاته الغذائية. ففي أوقات معينة، قد يقل اهتمامه بالطعام نتيجة لبطء نسبي في النمو مقارنة بفترات أخرى، وهذا يعتبر جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الطفل.

الحالة النفسية

تلعب العوامل النفسية دورًا كبيرًا في شهوة الأكل لدى الأطفال. التوتر، والقلق، والتغيرات في الروتين اليومي مثل الانتقال إلى مدرسة جديدة أو ولادة شقيق جديد يمكن أن تؤثر سلبًا على شهية الطفل.

الأسباب الصحية

في بعض الحالات، قد يكون فقدان الشهية لدى الطفل مرتبطًا بمشكلات صحية مثل العدوى بفيروسات بسيطة أو اضطرابات في الجهاز الهضمي. من المهم مراقبة أي أعراض مرافقة واستشارة الطبيب عند الضرورة.

نصائح لتحسين شهية الطفل

هنا نقدم لكم بعض النصائح التي يمكن أن تساهم في تحسين شهية الطفل وتشجيعه على تناول الطعام.

تنظيم مواعيد الوجبات: الحفاظ على جدول منتظم للوجبات يساعد في ضبط الساعة البيولوجية للطفل ويعزز الشعور بالجوع في أوقات محددة.

الحفاظ على جدول منتظم للوجبات يساعد في ضبط الساعة البيولوجية للطفل ويعزز الشعور بالجوع في أوقات محددة. تشجيع الأنشطة البدنية: ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق يمكن أن يساعد على تحسين الشهية لدى الأطفال.

ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق يمكن أن يساعد على تحسين الشهية لدى الأطفال. جعل وقت الطعام ممتعًا: تقديم الطعام بشكل جذاب وملون يمكن أن يزيد من رغبة الطفل في تناوله.

تقديم الطعام بشكل جذاب وملون يمكن أن يزيد من رغبة الطفل في تناوله. تجنب الضغط: ينبغي عدم الضغط على الطفل لتناول الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية ويزيد من حالة القلق لديه.

استشارة المختصين عند الحاجة

إذا استمر فقدان الشهية لفترة طويلة أو رافقته أعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو التعب، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لاستبعاد أي مشكلات صحية محتملة قد تحتاج إلى تدخل طبي.

ختامًا

من خلال فهم الأسباب واتخاذ خطوات بسيطة ومدروسة، يمكن للأهل مساعدة أطفالهم على استعادة شهيتهم بصورة طبيعية. تذكروا أن الصبر والتفهم هما المفتاح للتعامل مع هذه المشكلة بطريقة إيجابية وفعالة.