كيف أعتني بطفلي حديث الولادة.. نصائح لكل أم!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:59 صباحاً - الخطوات الأساسية لرعاية المولود الجديد

تعتبر رعاية المولود الجديد من الأولويات الهامة لكل أم، حيث يحتاج الطفل حديث الولادة إلى رعاية خاصة واهتمام كبير لضمان نموه الصحي والسليم. في هذا المقال، سنقدم لكِ بعض النصائح الأساسية التي تسهل عليكِ عملية العناية بطفلكِ الجديد.

التغذية السليمة

تعتبر الرضاعة الطبيعية هي الخيار الأفضل لتغذية المولود الجديد، حيث توفر له جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها في بداية حياته. ولكي تحصلي على تجربة رضاعة ناجحة، تأكدي من اتباع النصائح التالية:

احرصي على إرضاع طفلك كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

تأكدي من وضعية الرضاعة الصحيحة بحيث يكون جسم الطفل قريباً من جسمك.

إذا كان لديكِ أي مشاكل في الرضاعة الطبيعية، لا تترددي في استشارة مختص.

النوم الصحي لطفلك

النوم مهم جداً لنمو طفلكِ العقلي والجسدي. لذا، يجب عليكِ توفير بيئة مريحة وآمنة للنوم:

احرصي على وضع طفلك على ظهره عند النوم للحد من مخاطر الاختناق.

التأكدي من أن سرير الطفل خال من الوسائد والألعاب التي يمكنها الإضرار به.

تأكدي من درجة حرارة الغرفة معتدلة لتجنب التعرق أو البرد الشديد.

العناية بالبشرة وتنظيف المولود

بشرة المولود تحتاج إلى عناية خاصة نظراً لحساسيتها الشديدة. يمكنكِ الاعتناء ببشرة طفلكِ من خلال:

استخدام منتجات خالية من العطور والمواد الكيميائية الضارة.

تبديل الحفاظ بشكل منتظم لتجنب حدوث طفح جلدي.

تجنب غسل الطفل بالصابون التقليدي؛ بل استعملي غسولاً خاصاً بالأطفال.

التفاعل والارتباط العاطفي

يعتبر التفاعل مع المولود الجديد والتواصل معه من أهم الأمور التي تساعد في تعزيز العلاقة بين الأم والطفل. حاولي قضاء وقت ممتع مع طفلك من خلال:

التحدث معه وقراءة القصص بصوت مسموع.

القيام ببعض الألعاب البسيطة التي تعزز من الحواس لديه.

منحه الكثير من العناق واللمسات الدافئة.

ختاماً: الاستماع إلى حدسك الأمومي

لا شك أن الخبرات والنصائح قد تكون مفيدة ومهمة في رحلة الأمومة، لكن دائماً تذكري أن تستمعي لحدسكِ الأمومي. لا أحد يعرف طفلك أفضل منك. استمتعي بكل لحظة مع مولودك، وكوني واثقة في قدراتك كأم!