الدوري الإيطالي (24): فيورنتينا ضيفاً على إنتر ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا إنتر ميلان وفيورنتينا، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وذلك ابتداء من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

فينيزيا × روما 0-1

لاتسيو × مونزا 5-1

كالياري × بارما 2-1

ليتشي × بولونيا 0-0

نابولي × أودونيزي 1-1

كومو × جوفنتوس 1-2

هيلاس فيرونا × أتلانتا 0-5

إمبولي × ميلان 0-2

تورينو × جنوى 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 55 نقطة

2- إنتر ميلان: 51 نقطة

3- أتلانتا: 50 نقطة

4- لاتسيو: 45 نقطة

5- جوفنتوس: 43 نقطة