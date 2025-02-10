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الدوري الإيطالي (24): فيورنتينا ضيفاً على إنتر ميلان

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الدوري الإيطالي (24): فيورنتينا ضيفاً على إنتر ميلان

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا إنتر ميلان وفيورنتينا، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وذلك ابتداء من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (24)
فينيزيا × روما 0-1
لاتسيو × مونزا 5-1
كالياري × بارما 2-1
ليتشي × بولونيا 0-0
نابولي × أودونيزي 1-1
كومو × جوفنتوس 1-2
هيلاس فيرونا × أتلانتا 0-5
إمبولي × ميلان 0-2
تورينو × جنوى 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 55 نقطة
2- إنتر ميلان: 51 نقطة
3- أتلانتا: 50 نقطة
4- لاتسيو: 45 نقطة
5- جوفنتوس: 43 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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