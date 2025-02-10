الدوري التركي (23): طرابزون سبور يستضيف أيوبسبور

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين، طرابزون سبور وأيوبسبور الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

وفي آخر مباريات هذه الجولة، وبنفس التوقيت يلعب بودريم سبور مع جوزتبه…

النتائج المسجلة في الجولة (23)

سامسون سبور × هاتاي سبور 0-2

قيصري سبور × قونيا سبور 3-2

سيفاس سبور × بشكتاش 0-2

قاسم باشا × تشايكور ريزا سبور 3-2

ألانيا سبور × فنربخشة 0-2

غلطة سراي × أضنة ديمر سبور- لم تستكمل

أنطاليا سبور × إسطنبول باشاك شهير 0-0