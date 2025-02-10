“استشاري الشارقة” يناقش سياسة هيئة الشارقة الصحية الخميس المقبل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير الجاري، جلسته التاسعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس .

وبحسب “وام”، يتضمن جدول الأعمال، بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة، مناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية بحضور الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري رئيس الهيئة، وأمل أحمد القطري مديرة الهيئة، ومعاونيهما من مختلف الإدارات التابعة للهيئة.