نشكركم على متابعتكم خبر كأس الاتحاد الإنكليزي: كريستال بالاس في ضيافة دونكاستر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الإثنين، دونكاستر روفرز مع كريستال بالاس الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.
وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء بلقاء إكسترستي مع نوتينغهام فورست الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الدور الرابع
بلاكبيرن روفرز × وولفرهامبتون 0-2
بليموث أرجايل × ليفربول 1-0
أستون فيلا × توتنهام هوتسبير 2-1
ليدز يونايتد × ميلوول 0-2
ليتون أورينت × مانشستر سيتي 1-2
إيفرتون × بورنموث 0-2
ساوثهامبتون × بيرنلي 0-1
كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون 1-4
ستوك سيتي × كارديف سيتي3-3 وبالترجيح 2-4
ويجان أتلتيك × فولهام 1-2
بريستون نورث إيند × ويكمب وندررز 0-0 وبالترجيح 5-2
برمنغهام سيتي × نيوكاسل 2-3
برايتون × تشيلسي 2-1