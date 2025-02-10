كأس الاتحاد الإنكليزي: كريستال بالاس في ضيافة دونكاستر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين، دونكاستر روفرز مع كريستال بالاس الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.

وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء بلقاء إكسترستي مع نوتينغهام فورست الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الدور الرابع

بلاكبيرن روفرز × وولفرهامبتون 0-2

بليموث أرجايل × ليفربول 1-0

أستون فيلا × توتنهام هوتسبير 2-1

ليدز يونايتد × ميلوول 0-2

ليتون أورينت × مانشستر سيتي 1-2

إيفرتون × بورنموث 0-2

ساوثهامبتون × بيرنلي 0-1

كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون 1-4

ستوك سيتي × كارديف سيتي3-3 وبالترجيح 2-4

ويجان أتلتيك × فولهام 1-2

بريستون نورث إيند × ويكمب وندررز 0-0 وبالترجيح 5-2

برمنغهام سيتي × نيوكاسل 2-3

برايتون × تشيلسي 2-1