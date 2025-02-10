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كأس الاتحاد الإنكليزي: كريستال بالاس في ضيافة دونكاستر

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كأس الاتحاد الإنكليزي: كريستال بالاس في ضيافة دونكاستر

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين، دونكاستر روفرز مع كريستال بالاس الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.

وتُختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء بلقاء إكسترستي مع نوتينغهام فورست الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الدور الرابع
بلاكبيرن روفرز × وولفرهامبتون 0-2
بليموث أرجايل × ليفربول 1-0
أستون فيلا × توتنهام هوتسبير 2-1
ليدز يونايتد × ميلوول 0-2
ليتون أورينت × مانشستر سيتي 1-2
إيفرتون × بورنموث 0-2
ساوثهامبتون × بيرنلي 0-1
كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون 1-4
ستوك سيتي × كارديف سيتي3-3 وبالترجيح 2-4
ويجان أتلتيك × فولهام 1-2
بريستون نورث إيند × ويكمب وندررز 0-0 وبالترجيح 5-2
برمنغهام سيتي × نيوكاسل 2-3
برايتون × تشيلسي 2-1

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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